Nouveau le 1er janvier - Lancement de la plateforme Unisono pour simplifier la diffusion de musique

(Belga) À partir du 1er janvier 2020, les établissements commerciaux, les entreprises horeca et les organisateurs d'événements qui diffusent de la musique ne devront plus se tourner que vers un seul guichet pour s'acquitter d'une part du paiement des droits d'auteur et d'autre part de la rémunération équitable des producteurs et des artistes interprètes: Unisono.

Il s'agit d'une initiative de la Sabam, la Société de l'industrie musicale, MuziekIndustrie Maatschappij (Simim) et Playright qui vise à simplifier les démarches administratives liées à la diffusion de musique. Hormis une simplification administrative pour ses clients, la plateforme garantit une rémunération correcte de l'ensemble des ayants droit, précise la Sabam. Le portail, déjà accessible pour les entreprises et les services publics, deviendra également fonctionnel aux établissements commerciaux, aux entreprises horeca et aux organisateurs d'événements à partir du 1er janvier prochain. (Belga)