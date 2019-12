Prévisions météo: quel temps pour le dernier week-end de l'année 2019?

Ce vendredi, le temps restera généralement sec et le ciel sera d'abord très nuageux. Il faudra également composer avec de de la brume ou du brouillard en certains endroits. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies se développeront graduellement à partir du nord-est. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés, sous un vent généralement faible de secteur est à nord-est.

La journée de samedi débutera probablement avec assez bien de nuages bas ou localement du brouillard sur la moitié ouest du pays. Dans le courant de la journée, nous prévoyons graduellement de larges éclaircies. Sur l'extrême ouest par contre, le temps pourra rester gris jusqu'au soir. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés dans l'ouest, sous un vent faible de secteur sud-est.

Ce dimanche, le temps restera sec et généralement assez ensoleillé avec parfois des champs de nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés en Ardenne, et entre 2 et 5 degrés ailleurs. Le vent sera faible, et en Ardenne parfois modéré, de secteur sud à sud-est.

La journée de lundi sera ensoleillée avec des maxima de 5 à 8 degrés, voire éventuellement 9 degrés sur les sommets de l'Ardenne. Le vent sera modéré et s'orientera au secteur sud-ouest.

Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec quelques pluies résiduelles dans certaines régions. Les maxima se situeront entre 4 ou 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés au littoral.

Mercredi, le temps devrait rester généralement sec avec risque de grisaille matinale. En cours de journée, des éclaircies seront temporairement possibles. Les maxima seront compris entre 2 et 6 degrés.