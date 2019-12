Moment de sport de l'année: Hamilton dans les ailerons de Schumacher

Va-t-il égaler ou même doubler Michael Schumacher dans l'histoire ? Le Britannique Lewis Hamilton a en tout cas profité de 2019 pour devenir le 2e pilote le plus sacré de l'histoire, avec une sixième couronne décrochée au terme d'une saison dominée une nouvelle fois magistralement. Les chances sont grandes de le voir lui - et son écurie Mercedes - dominer encore la F1 quelques temps, avant un grand chambardement des réglementations en 2021. "Je ne me sens pas âgé du tout", assure Hamilton, 34 ans. "Je me sens léger sur mes pieds, plus en forme que jamais". Ses adversaires sont prévenus.