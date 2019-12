Wall Street en ordre dispersé, Dow Jones et S&P 500 au plus haut

(Belga) Wall Street a terminé en ordre dispersé vendredi à l'issue d'une séance relativement calme, qui a toutefois vu le Dow Jones et le S&P 500 franchir de nouveaux records.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a grappillé 0,08% pour finir à 28.645,26 points. L'indice élargi S&P 500 a lui glané moins d'un point, s'établissant à 3.240,02 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a en revanche cédé 0,17%, à 9.006,62 points après 11 séances de hausse consécutives. "Il y a eu des mouvements significatifs en décembre", observe Art Hogan de National. Depuis, le Dow Jones s'est en effet apprécié de 2,1%, le Nasdaq de 3,9% et le S&P 500 de 3,2%. "Le marché s'est habitué au fait que de nombreux motifs d'inquiétude présents l'an dernier sont absents cette année", ajoute M. Hogan. Principal motif de soulagement pour les acteurs du marché, l'accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine, confirmé par les deux parties mi-décembre, qui a permis aux indices de poursuivre leur progression et d'atteindre des niveaux inédits. Le bras de fer commercial dans lequel sont engagées les deux premières économies mondiales depuis près de deux ans, à coup de surtaxes douanières réciproques, pèse lourdement sur la croissance mondiale. Plusieurs analystes ont également imputé la hausse continue des indices new-yorkais à la politique accommodante de la Réserve fédérale et à l'éloignement des craintes de récession aux Etats-Unis. La séance de vendredi a par ailleurs marqué le troisième jour du "Rallye du Père Noël", à savoir la traditionnelle hausse des indices boursiers lors des cinq dernières séances de décembre et des deux premières de janvier, à une période où les échanges sont généralement limités. Certains observateurs envisagent toutefois un futur repli technique de la Bourse new-yorkaise, qui mettrait fin à la hausse quasi-ininterrompue depuis octobre. Une soudaine escalade des tensions commerciales sino-américaines pourrait également entraîner le déclin des principaux indices. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en recul vers 21H30 GMT, s'établissant à 1,875% contre 1,894% la veille à la clôture.