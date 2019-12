Dramatique accident à Pecq: 2 morts et 3 personnes hospitalisées

Deux personnes ont été tuées dans un accident de la route survenu dans la nuit à Pecq, près de Tournai. Les trois autres occupants de la voiture ont été hospitalisés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, à 04h15 du matin, qu'un grave accident s'était produit sur la chaussée de Tournai, à Pecq, dans le sens Tournai-Courtrai. A l'entrée de la localité, à proximité du bureau de la Poste, une chicane centrale a été placée il y a quelques années afin de réduire la vitesse des usagers. Le conducteur de la voiture, immatriculée dans le nord de la France, a emprunté cette chicane, puis a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course contre un pylône électrique. A l'arrivée des premiers secours, deux des occupants de la voiture étaient déjà décédés. Trois autres jeunes Français ont été blessés à des degrés divers et admis dans des hôpitaux de Tournai et de Mouscron. Une enquête a été ouverte par la police du Val d'Escaut afin de déterminer les causes exactes de l'accident.