Ski de fond: Klaebo pour un nouveau Tour de ski?

A seulement 23 ans, le nouvel ogre norvégien du ski de fond, Johannes Klaebo, peut s'offrir un deuxième Tour de ski consécutif, un format resserré de sept courses en neuf jours qui débute samedi à Lenzerheide (Suisse).

Au coeur d'une saison sans Mondiaux ni Jeux olympiques, la 14e édition du Tour de ski constitue le plus grand rendez-vous de l'hiver et doit sacrer le skieur et la skieuse de fond les plus complets et les plus résistants de la Coupe du monde.

Ce mini-tour propose un large panel de courses, entre les sprints (succession de courses très courtes par élimination à six skieurs), les mass start (10 kilomètres pour les femmes, 15 pour les hommes), ou les épreuves chronométrées (10 et 15 km) qui alternent entre style libre (en "skating") ou style classique.

Avec sept courses en neuf jours, le Tour de ski sacre un skieur complet et résistant à l'issue d'une mass start qui se termine par la côte de l'Alpe Cermis (3,6 km à 11,5% de moyenne) à Val di Fiemme (Italie).

Le Norvégien Johannes Klaebo est le grand favori à sa propre succession et pourrait devenir le deuxième skieur seulement à conserver sa couronne après le Suisse Dario Cologna, recordman du nombre de victoires finales -quatre- dont deux consécutives en 2011 et 2012.

Klaebo, 23 ans, domine depuis plus d'un an le monde du ski de fond: quasiment imbattable en sprint, il parvient également à remporter des épreuves de "distance", ce qui lui a permis de remporter l'hiver dernier 14 victoires et le gros Globe de cristal.

Chez les femmes, les Norvégiennes seront également favorites, avec en tête Therese Johaug, 31 ans, deux fois titrée dans le Tour en 2014 et 2016 et détentrice du gros Globe de cristal. Elle aura comme principale concurrente sa compatriote Ingvild Oestberg, 29 ans, qui avait remporté le Tour de ski l'hiver dernier.

Côté français, Jean-Marc Gaillard, 39 ans, s'aligne pour la 14e fois sur l'épreuve. Il est le seul skieur à avoir réalisé cette prouesse. Les espoirs d'un bon classement général reposent sur Maurice Manificat et Clément Parisse.

Programme du Tour de ski:

Samedi 28 décembre: Mass start (10 km femmes, 15 km hommes) style libre à Lenzerheide (Suisse)

Dimanche 29 décembre: sprint syle libre à Lenzerheide (Suisse)

Mardi 31 décembre: 10 km femmes, 15 km hommes style libre à Toblach (Italie)

Mercredi 1er janvier: Poursuite (10 km femmes, 15 km hommes) style classique à Toblach (Italie)

Vendredi 3 janvier: Mass start (10 km femmes, 15 km hommes) style classique à Val di Fiemme (Italie)

Samedi 4 janvier: Sprint classique à Val di Fiemme (Italie)

Dimanche 5 janvier: Mass start style libre à Val di Fiemme (Italie)