Prévisions météo: un temps pour terminer l'année en beauté!

Malgré la présence de nombreux nuages samedi matin, le soleil s'imposera en cours de journée sur l'est puis sur le reste du pays, à l'exception de l'extrême ouest où les nuages seront tenaces. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l'ouest, sous un vent faible qui soufflera de secteur sud-est, selon les prévisions de l'IRM.



Les nuages reprendront le dessus pendant la nuit sur la plupart des régions et le mercure chutera entre 0 et -6 degrés.

Le soleil reviendra dimanche, alternant avec quelques passages nuageux, mais le temps restera sec, sous des maxima compris entre 4 et 6 degrés et un vent toujours faible de secteur sud à sud-est. L'IRM prévoit un temps inchangé lundi.

Lundi, le temps sera souvent très ensoleillé tout au long de la journée. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur sud-ouest.

Mardi, le temps sera souvent très nuageux et brumeux mais il fera généralement sec. En cours d'après-midi, des éclaircies progressivement plus larges pourront se développer. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés sous un vent faible, modéré au littoral, de secteur est.

Mercredi, le temps sera sec et souvent ensoleillé. Après une matinée assez froide avec des gelées généralisées, les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés. Le vent sera faible de secteur sud-est.

Jeudi, le temps sera encore sec et probablement ensoleillé. Les maxima varieront peu avec des valeurs comprises entre 4 et 8 degrés.