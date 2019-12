RDC: 20 corps repêchés après un accident sur la rivière Kasaï

(Belga) Vingt corps ont été repêchés dans une rivière du centre de la République démocratique du Congo après l'incendie en début de semaine d'une embarcation de transport de passagers et de marchandises, a-t-on appris samedi de responsables locaux.

Une embarcation qui transportait des dizaines de personnes et de marchandises "a pris feu" dans la nuit de lundi à mardi à Tshimbinda, une localité située à 3 km de Tshikapa, chef lieu de la province du Kasaï, selon plusieurs témoignages. "Dix-sept corps ont été repêchés mardi et trois autres vendredi" dans les localités situées le long de la rivière Kasaï, indique un rapport de la direction provinciale de la Force navale, l'unité de l'armée chargée de la sécurisation des eaux congolaises. "Plusieurs autres personnes sont brûlées et d'autres portées disparues", indique le rapport sans préciser le nombre total des passagers qui auraient pu être à bord de cette embarcation. Selon ce document, l'incendie à l'origine du drame s'est déclaré lorsqu'un membre d'équipage a "allumé une cigarette" tandis que ses compagnons "versaient le carburant dans le réservoir" du bateau. Huit corps sont gardés dans la morgue de l'hôpital général de Tshikapa, a indiqué une source hospitalière. Interrogé par l'AFP, le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Pieme, n'a pas souhaité se prononcer sur le bilan de cet accident dont il affirme être "au courant". En RDC, immense pays de 2,3 millions de km2, mais qui ne compte que très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo, ses affluents et les lacs. (Belga)