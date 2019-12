Ronald Koeman fait des Diables Rouges les favoris de l'Euro

(Belga) Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, disputera l'Euro 2020 de football l'été prochain. Le technicien s'est exprimé sur le prochain tournoi continental dans les colonnes de l'hebdomadaire néerlandais Voetbal International et a pointé la Belgique comme favori au titre final.

"Si je dois nommer un favori, c'est la Belgique. Cela doit arriver maintenant, avec ce groupe. Ils ont l'expérience des grands rendez-vous", a déclaré Koeman, qui est parvenu à qualifier les Pays-Bas pour l'Euro, premier tournoi majeur des 'Oranje' après avoir manqué l'Euro 2016 et le Mondial 2018. Le technicien estime toutefois que de nombreuses autres nations peuvent prétendre à la victoire. "L'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France appartiennent aussi au groupe de favoris. Le Portugal va toujours loin et la Croatie est performante dans les tournois", a ajouté Koeman. Les Pays-Bas défieront l'Ukraine, l'Autriche et un barragiste dans le groupe C, chaque fois sur la pelouse de la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam. "C'est génial de pouvoir jouer trois fois à domicile. Nous avons prouvé que nous étions capables de gagner contre n'importe quel adversaire. Je pense que les autres équipes n'apprécient pas spécialement nous affronter", a avancé Koeman, reconnaissant toutefois que son groupe manquait cruellement d'expérience des grands rendez-vous. (Belga)