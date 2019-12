La RDC autorise la réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi

(Belga) Le gouvernement congolais a donné son accord à la réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi (sud-est de la République démocratique du Congo), fermé début 2018 lors d'une énième crise diplomatique belgo-congolaise qui semble désormais révolue, a-t-il annoncé.

"Après examen du dossier, le conseil des ministres a marqué formellement son accord à la demande exprimée par la Belgique de voir les autorités congolaises procéder à la réouverture de leur consulat à Lubumbashi", indique le compte-rendu de la réunion gouvernementale qui s'est tenue vendredi à Zongo, dans la province du Kongo-Central (ouest) à une centaine de kilomètres au sud de Kinshasa, sous la présidence du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. "Par ailleurs, afin de bien manifester la disposition de la République démocratique du Congo à entretenir des bonnes relations diplomatiques avec la Belgique, le Chef de l'Etat a chargé Madame le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères (Marie Tumba Nzeza, ndlr) d'examiner les modalités de réouverture de notre Consulat à Anvers (Belgique)", ajoute le compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, David-Jolino Diwampovesa Makelele et reçu samedi à Bruxelles. (Belga)