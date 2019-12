L'année s'achève sur un temps calme et ensoleillé

(Belga) Le ciel restera serein samedi après-midi avec quelques éclaircies et des maxima compris entre 2 et 7 degrés, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent, à peine perceptible, soufflera de secteur sud-est.

Pendant la nuit, les nuages se feront discrets mais les températures chuteront entre 0 et -6 degrés, favorisant les gelées. Le soleil reviendra dimanche, alternant avec quelques passages nuageux mais le temps restera sec, sous des maxima compris entre 3 et 7 degrés et un vent toujours faible de secteur sud à sud-est. Le temps devrait rester inchangé le reste de la semaine avant le retour de la pluie attendu vendredi. (Belga)