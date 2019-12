Le paquet de cigarette neutre dès le 1er janvier: "La méthode a fait ses preuves auprès des jeunes fumeurs" (vidéo)

Dès le 1er janvier, dans quelques jours donc, tous les paquets de cigarettes devront obligatoirement être neutres en Belgique. L’objectif est de rendre le tabac moins attrayant pour les jeunes. Alors cette mesure peut-elle avoir un impact sur la consommation?

Adieu les traditionnels logos et couleurs vives, désormais les paquets de cigarettes sont tous identiques et noirs. On ne retrouvera bientôt plus que ces modèles en rayon. De quoi décourager les fumeurs? Rien ne semble moins sûr. "Pour moi, ça ne va rien changer, déclare un passant. Celui qui veut fumer, fumera." Un autre est du même avis: "Ça ne va rien changer." Et un fumeur d'ajouter: "Je vais toujours fumer. Ça fait 30 ans que je fume, un paquet comme ça, ça ne change rien."

Pas d’effet dissuasif sur les inconditionnels de la cigarette, mais selon Francis NDÉ, tabacologue, la mesure vise surtout un autre public: "Pour les jeunes maintenant, pour les jeunes fumeurs, ceux qui veulent s’engager et qui hésitent, ça a été démontré, clairement ça a un impact. Ils n’ont aucun élément pour dire ‘je choisis ceci ou cela’, c’est tout de suite neutre. Ça dissuade. C’est une bonne mesure."

Plus de glamour, ni d’effet de mode, un choix plus difficile pour les jeunes fumeurs. La Belgique est le cinquième pays d’Europe à suivre cette méthode qui a fait ses preuves. "On a déjà vu l’impact en Australie, en France, en Uruguay, ajoute le docteur NDÉ. On montre clairement que ça diminue la consommation. Maintenant, sur la méthodologie des études c’est autre chose. Tout ce qu’il faut retenir c’est que ça diminue."

En 2017, la France impose ces paquets neutres parmi d’autres mesures. Le pays connaît une diminution record d’un million de fumeurs cette année-là. Rendez-vous fin de l’année prochaine pour connaître l’impact chez nous.