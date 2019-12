Anderlecht: les pompiers extraient un sexagénaire en hypothermie du canal

Les pompiers sont intervenus ce samedi vers 08h00 pour aider un homme de plus de 60 ans tombé dans le canal à Anderlecht, a indiqué samedi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. En hypothermie, le sexagénaire a été transporté à l'hôpital.



L'homme, qui vit sur une péniche, a trébuché en voulant rentrer chez lui et est tombé dans l'eau. Les pompiers de la caserne de la chaussée de Mons à proximité sont arrivés les premiers sur les lieux. L'homme étant en difficulté, ils ont décidé de ne pas attendre les plongeurs et ont extrait la victime de l'eau avec des cordes et un harnais. L'homme, en hypothermie, a été emmené à l'hôpital.