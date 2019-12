Au moins 18 morts dans une collision entre un bus et un camion en Egypte

(Belga) Un minibus et un camion sont entrés en collision samedi à Port-Saïd, ville égyptienne au débouché du canal de Suez, provoquant la mort de 18 personnes et occasionnant des blessures à six autres, ont indiqué des sources médicales.

Les 18 personnes décédées étaient des ouvriers. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Les accidents mortels sont fréquents en Egypte: la conduite imprudente et le mauvais état des routes sont souvent pointés du doigt. Un autre accident, entre deux bus, s'est produit en matinée, à Ain Soukhna, coûtant la vie à six personnes au moins. L'an dernier, 8.480 accidents de la circulation ont été recensés en Egypte, causant la mort de 3.087 personnes. (Belga)