Christian a été la cible d'une fausse société de recouvrement dette: "On n'a pas le temps de réfléchir, c'est percutant!"

De faux bureaux de recouvrement sévissent et les enquêteurs du Service Public Fédéral Economie sont débordés. Ils ont reçu près de 2.500 plaintes en 2019. Des arnaques qui sont aussi de plus en plus convaincantes, comme en témoigne un commerçant d'Hannut.

Tout commence par un coup de téléphone un peu insistant, voire franchement agressif. Voilà trois fois cette année que Christian, un commerçant d'Hannut a reçu une dame se faisant passer pour une agence de recouvrement. Il n'est pas le seul, et vous êtes plusieurs à nous avoir prévenus via le bouton orange Alertez-nous. D'après notre témoin Christian, il faut les nerfs bien accrochés pour résister.

"On dit: 'Voilà, vous avez répondu à une enquête sur les voyages et suite à ça, vous avez reçu un mail'. Mais réellement il n'y a pas eu d'enquête. Elle continue: 'Vous avez reçu un mail, et dans le mail on vous dit que vous avez autant de temps pour réagir sinon il y aura des frais encodés'", se rappelle Christian Chantraine.

Le commerçant se souvient très bien de la situation et de la pression qu'on lui a mis. "On n'a pas le temps de réfléchir réellement, c'est assez percutant", explique-t-il.

De nombreux Belges ciblés

Sous la pression, de nombreuses personnes craquent et payent une indemnité pour éteindre la procédure et effacer le tort qu’ils pensent avoir commis.

850 plaintes ont été déposées pour ce genre d'affaires l’an dernier. Il y en a eu près de 2.500 cette année. "La première question à poser, je dirais que c'est une question de bon sens. Il faut se demander si on a vraiment une dette à payer, ou si je me suis engagé dans un contrat. Et puis surtout ne pas payer. Ça c'est vraiment le conseil. Ne pas payer et puis déposer une plainte auprès du SPF Economie", explique Etienne Mignolet, porte-parole du Service Public Fédéral Economie.

Une liste de sociétés frauduleuses

Le ministère de l’Economie a établi et rend public sur son site une liste de sociétés de recouvrement identifiées comme mensongères. Et il y en a de plus en plus.

Si ça vous est arrivé et que vous avez déjà payé, appelez le plus rapidement possible votre banque… car une fois parti, l'argent est difficile à récupérer.