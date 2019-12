Du soleil jusqu'au Nouvel an

(Belga) Le temps sera sec et ensoleillé ce dimanche et le restera jusqu'au Nouvel an, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche après- midi, l'IRM prévoit un temps calme et ensoleillé avec des maxima de 4 à 7 degrés. Lundi, le temps restera bien ensoleillé avec des températures de 5 à 9 degrés. Mardi matin, le temps sera toujours ensoleillé avec des nuages élevés. Dans l'après-midi, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Toutefois sur le nord du pays, les nuages seront plus nombreux mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés. Mercredi, l'année 2020 s'ouvrira par un temps toujours sec et ensoleillé sur la plupart des régions. Toutefois, un risque de brouillard local subsistera. Après une matinée post-réveillon assez froide avec des gelées généralisées, les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés.