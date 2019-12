Météo: voici les prévisions pour la première semaine de 2020

Aujourd'hui, le temps sera sec et bien ensoleillé avec des maxima de 5 à 9 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest ou de directions variées. L'avant-dernière nuit de 2019 sera étoilée avant l'arrivée progressive de nuages d'altitudes. Le thermomètre chutera vers le zéro degré et jusqu'à -4 degrés dans le fond des vallées de l'Ardenne.



2020 débutera sous le soleil avec un temps sec



Mardi clôturera l'année 2019 sous un temps sec, des éclaircies et des nuages élevés. Le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés. 2020 débutera sous le soleil avec un temps sec prévu mercredi. L'ouest pourrait toutefois ne pas en profiter et être envahi par la brume et le brouillard. Il fera entre 3 et 7 degrés.





La pluie arrivera en fin de semaine

Jeudi, la nébulosité deviendra abondante mais le temps restera généralement sec. En Ardenne et sur le nord-est, il fera d'abord ensoleillé. Les maxima seront compris entre 3 degrés dans le nord-ouest et 8 degrés sur les sommets de l'Ardenne. Le vent deviendra modéré de sud-sud-ouest. Vendredi, une zone de pluie peu active traversera notre pays depuis le littoral. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes à 9 degrés dans le centre sous un vent modéré de secteur sud-ouest tournant vers le nord-ouest.





Un peu de neige pour le premier week-end de 2020?

Samedi, quelques faibles averses seront possibles, adoptant éventuellement un caractère hivernal en Haute Belgique. Maxima de l'ordre de 5 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest. Dimanche, le ciel sera variable à très nuageux mais le temps sera sec. Maxima de 6 degrés environ dans le centre du pays. Vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest.