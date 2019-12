Fuite d'animaux à cause des feux d'artifice: comment éviter de les effrayer?

Si votre commune vous y autorise, vous allez peut-être sortir les feux d'artifice pour le Nouvel An, si ça n'a pas déjà été fait durant d'autres fêtes de fin d'année. Auquel cas, vous devrez faire doublement attention. Premièrement, à ne pas vous blesser ou à ne pas blesser votre entourage. Deuxièmement, à prendre soin de vos animaux qui détestent les bruits des détonations.



En effet, chaque année, des animaux de compagnie disparaissent pendant la période des fêtes. Les animaux ont l'ouïe fine et sont donc plus sensibles que nous au bruit. "Il suffit que le propriétaire ait un moment d'inattention et il peut arriver que l'animal s'enfuie. Il faut bien fermer les portes et les fenêtres pour éviter cela", explique Mylène Vandeuren, vétérinaire dans un refuge à Plainevaux.

Les feux d'artifices sont dangereux pour les animaux, car ils sont peu fréquents et provoquent un bruit très fort. "Dès qu'on utilise des feux d'artifice, cela va créer une sensibilisation plutôt qu'une habituation. C'est-à-dire que d'année en année, l'animal va avoir de plus en plus peur au lieu d'avoir de moins en moins peur", indique Joëlle Hoffmanns, une vétérinaire comportementaliste. "Il faudrait que le bruit soit de faible intensité et qu'il soit présent fréquemment pour qu'il s'habitue, mais malheureusement avec les pétards ce n'est pas possible", précise la vétérinaire.

Une alternative viable



En réalité, depuis peu, il existe une alternative si vous souhaitez tout de même utiliser des feux d'artifice en faisant moins de bruit. Les feux d'artifice à bruit contenu se vendent depuis quelques années maintenant auprès des artificiers. Un feu d'artifice déclenche deux détonations : une lorsqu'il est envoyé, l'autre en l'air en explosant. C'est cette deuxième détonation, la plus bruyante, qui est supprimée dans ce type de produit. Ces feux d'artifice sont vendus au même prix que ceux à double détonation.