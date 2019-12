Une touriste française grièvement blessée par un requin aux Seychelles

Une touriste française a été grièvement blessée par un requin alors qu'elle nageait au large des Seychelles, a déclaré lundi l'ambassadeur de France dans cette destination touristique de l'océan Indien.

Blessée à un bras dimanche au large de Praslin, la deuxième île de l'archipel, la touriste âgée de 45 ans a été transportée l'hôpital. "Elle a subi une opération hier soir et son pronostic vital n'est pas en danger", a dit Dominique Mas, ambassadeur de France aux Seychelles.



Cet incident a eu lieu en pleine saison touristique dans cet archipel de 115 îles célèbre pour ses plages idylliques et situé au large de la côte est de l'Afrique.



Les accidents avec les requins y sont rares. Les dernières en date ont eu lieu en août 2011, également au large de Praslin. Elles avaient causé la mort de deux touristes, un Français et un Britannique.



Les autorités ont expliqué que la zone où la touriste française a été mordue, qui est un peu plus froide, pouvait attirer les requins pendant la reproduction.



L'Administration de la sécurité maritime de l'archipel (SMSA) a encerclé l'endroit, où la baignade a été provisoirement interdite, et mène des recherches pour retrouver le requin.