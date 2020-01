Tout ce qui change ce 1er janvier pour l'ENVIRONNEMENT

Durant toute l'année 2019, nous avons compilé la liste des nouveautés qui entrent en vigueur. Et comme traditionnellement, le 1er janvier est le mois qui en compte le plus, voici les informations qui touchent spécifiquement l'environnement.

Plus que jamais, 2019 aura été celle du retour en force dans le débat public des préoccupations telles que l'urgence climatique et l'environnement. En Belgique, dès ce premier janvier, voici les changements qui entre en action concernant l'environnement.

Les véhicules Diesel de norme Euro 3 interdits en Région bruxelloise

A partir de ce 1er janvier, les véhicules Diesel de norme européenne d'émission Euro 3 s'ajoutent à la liste des véhicules interdits dans la zone basse émission couvrant la Région bruxelloise. Pour ces motorisations, seul un accès de maximum 8 jours par an et par véhicule est possible via l'achat d'un pass d'une journée de 35 euros. Une période d'adaptation est prévue et les propriétaires des nouveaux véhicules interdits ne recevront pas d'amende avant le 1er avril. La Ville d'Anvers renforcera également ses conditions d'accès à sa zone de basse émission, qui couvre le centre-ville et la rive gauche de l'Escaut. Dans la Métropole, tous les véhicules Diesel seront interdits à l'exception de ceux répondant aux normes Euro 5 et Euro 6. Les véhicules Euro 4 auront encore accès à la zone moyennant paiement.





Les motos et scooters adoptent la norme européenne d'émission Euro 5

A partir de ce 1er janvier 2020, les nouveaux deux-roues motorisés devront répondre aux exigences de la norme européenne d'émission Euro 5, laquelle implique une réduction d'un tiers environ des émissions polluantes par rapport à la norme Euro 4, selon la Febiac.

Avec cette nouvelle norme, les motos et scooters devront respecter les exigences européennes déjà adoptées pour les voitures. Euro 5 implique des adaptations techniques aux moteurs thermiques et entraînera une complexité accrue des motorisations et donc, sans doute, une hausse des coûts. Par contre, la norme Euro 5 ne s'applique pas aux cyclomoteurs, scooters et motos électriques, leurs valeurs d'émissions dans la circulation étant nulles.

Majoration des subsides aux communes wallonnes "zéro déchet"

A partir de ce 1er janvier, les subsides accordés aux communes et intercommunales wallonnes qui entrent dans une démarche "zéro déchet" seront majorés de 50 cents par habitant, indique la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier. "Si chacun avance dans la même direction, les effets positifs en seront multipliés", estime-t-elle.

Les particuliers ne pourront plus utiliser d'herbicides sélectifs de synthèse

L'interdiction d'utilisation d'herbicides sélectifs synthétiques pour les particuliers entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Leur vente aux particuliers était déjà interdite depuis le 1er janvier 2019. Les herbicides synthétiques contiennent une substance active d'origine chimique. Les engrais qui contiennent des herbicides tombent aussi sous le coup de cet arrêté.

La Ville de Verviers passe aux conteneurs à puce

Dès ce 1er janvier, l'usage des détecteurs de fumées ionisants sera désormais interdit dans le cadre domestique, indique l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Les particuliers peuvent déposer gratuitement leurs anciens détecteurs de fumée ionisants dans un parc à conteneurs.



Il existe deux sortes de détecteurs de fumée: les détecteurs optiques et les détecteurs ioniques. L'utilisation de ces derniers, qui comportent une petite source faiblement radioactive protégée par une gaine métallique, sera complétement interdite en Belgique à partir de janvier. "Les détecteurs de fumée ionisants ne présentent aucun risque pour la santé en utilisation normale", précise l'AFCN. "Cependant, si le détecteur de fumée est endommagé, il y a un risque de contamination radioMoto eactive extrêmement minime. Mais même dans ce cas, il s'agit d'une source très peu active. Pour éliminer tout risque, il est plus prudent de porter des gants en plastique lors du retrait de l'appareil, puis de les mettre dans un sac en plastique avec le détecteur de fumée." Ils pourront toutefois encore être vendus et utilisés hors du cadre domestique (entreprises, écoles, hôpitaux...). Par ailleurs, dès le 1er janvier, chaque habitation en Flandre devra être équipée d'un détecteur de fumée. >Retour en haut de la page

Fin de la prime aux voitures électriques en Flandre

La Flandre n'offrira plus de primes pour les voitures électriques à partir du 1er janvier 2020, a décidé le gouvernement régional en octobre dernier. Ces primes ont manqué leur objectif, selon le cabinet de la ministre de l'Energie Zuhal Demir (N-VA). Celui qui achètera une voiture électrique d'ici le 31 décembre pourra encore prétendre à une prime de maximum 4.000 euros. Dans les faits, les voitures électriques n'ont été acquises que dans de très rares cas par des particuliers. Et sur les 3.600 voitures électriques achetées en 2018, seules 400 demandes de primes ont été enregistrées. La mesure n'a donc pas répondu aux attentes, justifie le gouvernement. La Flandre était la seule région du pays à proposer cette disposition. >Retour en haut de la page

Interdiction en Flandre de servir des boissons dans des gobelets jetables aux événements

Dès ce 1er janvier, il sera interdit de servir des boissons dans des gobelets jetables, des canettes ou des bouteilles en plastique lors de tous les événements en Flandre, de la fête de l'école aux festivals. Les organisateurs d'événements pourront toujours acheter des boissons dans des bouteilles en plastique ou canettes mais les boissons servies aux visiteurs devront l'être dans des gobelets réutilisables. Une obligation de tri sera d'application derrière le comptoir pour les contenants jetables. Les organisateurs qui continuent à servir dans des contenants jetables seront tenus de prouver qu'ils en ramassent au moins 90%.

A partir de 2022, ce sera 95%. Les règles seront plus strictes encore lors d'événements organisés par les autorités locales ou les institutions gouvernementales mais pas les écoles et les hôpitaux. De plus, à partir de 2022, les autorités ne pourront plus proposer d'assiettes et couverts jetables. >Retour en haut de la page