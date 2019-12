Deux hommes armés braquent un magasin à Bruxelles: les reconnaissez-vous?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Bruxelles.

Le samedi 2 novembre 2019 à 07h00, une tentative de vol à main armée a été commise par deux individus armés au magasin Carrefour Express situé rue de Laeken à Bruxelles.

Le 1er auteur est d’origine nord-africaine. Il mesure environ 1m75, est de corpulence mince et a les cheveux noirs et bouclés. Au moment des faits, il portait une veste noire avec le logo Air Jordan dans le dos, un pantalon de sport foncé avec des lignes bleu clair sur les côtés et des baskets foncées. Il était en possession d’une arme à feu.

Le deuxième auteur est d’origine africaine. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Au moment des faits, il portait une veste de sport noire avec le logo Air Jordan apposé sur le côté gauche de la poitrine, un pantalon de training noir et des baskets noires et blanches. Il était en possession d’un grand couteau.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu