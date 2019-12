Allocations familiales: les montants changent pour les Wallons et Bruxellois

Un nouveau régime d'allocations familiales entrera en vigueur dès demain (1er janvier 2020) en Wallonie et à Bruxelles.

En Wallonie, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 bénéficieront de 155 euros/mois avant 18 ans et de 165 euros de 18 à 25 ans. Auparavant, le montant alloué augmentait avec le nombre d'enfants. Des suppléments seront accordés à deux plafonds de revenus: 55 euros en dessous de 30.984 euros brut imposable par an et par ménage et 25 euros entre ce plafond et 50.000 euros brut imposable.

Autre nouveauté, un enfant orphelin de ses deux parents touchera 350 euros. Les bambins nés avant l'entrée en vigueur de la réforme continueront de bénéficier de l'ancien système tandis que les autres se retrouveront dans le nouveau régime. A noter aussi que le montant de l'allocation (prime) de naissance/d'adoption s'élèvera à 1.100 euros pour chaque enfant né après le 31 décembre 2019.

À Bruxelles, tous les enfants basculeront vers le nouveau modèle, y compris ceux nés avant 2020. Le nouveau montant de base sera de 150 euros par enfant né après le 1 janvier 2020. Pour les enfants qui ont vu le jour avant cette date, le nouveau montant de base passera à 140 euros. Cette allocation de base pourra varier selon la taille et les revenus du ménage. De plus, un supplément pourra être accordé en fonction de la situation de l'enfant (handicap, orphelin, études supérieures,...) Chaque famille percevra au moins le montant auquel elle avait droit en décembre 2019. Pour la première naissance/adoption, les parents toucheront une prime de 1.100 euros, pour les suivantes, une prime de 500 euros sera accordée.

Plus d'informations sur famiwal.be et famiris.brussels.