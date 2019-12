Avalanche de faux e-mails rédigés au nom de distributeurs de colis

(Belga) Safeonweb, le site du Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB), a reçu lundi quelque 8.500 alertes pour des messages de phishing rédigés au nom d'un distributeur de colis, rapporte VTM Nieuws. Ces messages, en néerlandais, utilisent les logos de bpost ou Post NL et contiennent une sommation de payer des frais d'envoi.

Safeonweb reçoit chaque jour environ 4.000 signalements pour des arnaques. Ce lundi, ce nombre a grimpé jusqu'à 8.500, d'après la chaîne flamande VTM. "À cette époque de l'année, nombreux sont ceux qui doivent effectivement se faire livrer un colis à la maison; il faut dès lors être encore plus vigilants! ", mettait déjà en garde Safeonweb mi-décembre. "Les messages que nous avons pu intercepter étaient envoyés aux noms de bpost et de Post NL et utilisaient les logos des deux services. Bien qu'à première vue, les messages semblaient tout à fait légitimes, à y regarder de plus près on pouvait se rendre compte qu'ils ne provenaient pas réellement de bpost ou de Post NL et que le numéro de référence était faux. Les messages contenaient une sommation de payer des frais d'envoi. Or, la plupart des sites de vente en ligne incluent les frais d'envoi dans leurs prix." Les citoyens qui reçoivent un e-mail suspect sont invités à l'envoyer à suspect@safeonweb.be puis à le supprimer, sans rien payer évidemment. (Belga)