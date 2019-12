Avez-vous vu Jérôme? Ce jeune homme de 34 ans a quitté l'hôpital Marie Curie et n'a plus donné de nouvelles depuis

La police diffuse un avis de recherche à la demande du Parquet de Charleroi.

Le lundi 30 décembre 2019 vers 12h00, Jérôme Freschi, un homme âgé de 34 ans, a quitté l’hôpital Marie Curie situé Chaussée de Bruxelles à Lodelinsart. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Audi Q2 blanche immatriculée 1-WGQ-629. Jérôme mesure 1m87 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et les yeux bleu-vert. Il porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un polo kaki, un gilet brun et une veste matelassée avec une capuche bordée de fourrure.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu