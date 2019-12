Moment de sport de l'année: Kipchoge brise le mythe des 2h sur marathon

Quelles sont les limites de l'être humain? Le Kényan Eliud Kipchoge, financé par la puissante firme de pétrochimie Ineos, a dépoussiéré la question sur la mythique distance des 42,195 km avalée en 1 h 59 min 40 le 12 octobre à Vienne. Pour casser la barrière réputée impossible des deux heures, un marathon non officiel, car optimisé au maximum, a été monté pour la deuxième fois pour le Kényan après une tentative à Monza (Italie) en mai 2017: armée de 41 "lièvres" pour le protéger du vent, circuit ultra plat au bitume refait pour l'occasion etc. Le résultat, critiqué pour être un évènement purement commercial, marque une nouvelle réussite à l'actif d'Eliud Kipchoge (35 ans), probablement le meilleur marathonien de l'histoire (détenteur du record du monde officiel en 2 h 01 min 39 sec, champion olympique, invaincu depuis 6 ans). "Marquer l'histoire, c'était mon but. Je suis un homme heureux. Il n'y a pas de limites humaines", a-t-il commenté à Vienne.