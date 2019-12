L'artiste derrière l'univers de "Blade Runner" est mort à 86 ans

Syd Mead, l'artiste derrière l'univers visuel futuriste de "Blade Runner", connu pour avoir façonné le monde de la science-fiction avec ses designs, est mort à l'âge de 86 ans a annoncé mardi sa page Facebook.

Syd Mead, qui était également à l'ouvrage dans les années 1970 et 1980 dans les films "Aliens le retour", "Tron" et "Star Trek: le film", est décédé lundi, des suites d'un cancer du lymphome, a déclaré à plusieurs médias son compagnon Roger Servick.

Une publication sur son profil Facebook a confirmé sa disparition, avec les mots "Syd Mead 1933-2019".

Le designer avait commencé sa carrière dans l'industrie de l'automobile et de l'électronique, travaillant pour Ford, Chrysler, Sony et Philips, avant de se tourner vers le cinéma.

Dans le film culte "Blade Runner" (1982) de Ridley Scott, Syd Mead créa, avec ses illustrations, une atmosphère singulière, sombre et gothique, restée en mémoire et acclamée dans le monde entier. On y suit dans un Los Angeles dystopique en 2019, un Harrison Ford qui campe un ancien policier recruté pour abattre un groupe de "réplicants", nom donné à des androïdes dissidents.

Syd Mead avait pris sa retraite en septembre.

La nouvelle de son décès a été commentée par des figures de premier plan du monde automobile et du 7e art.

"Repose en paix Syd Mead. Ton art subsistera", a tweeté le fondateur de Tesla, Elon Musk.

Le mois dernier, Nelson Coates, le président du syndicat Art Directors Guild, avait qualifié Mead de l'"un des concept-artistes et designers industriels les plus influents de notre époque".

Ces dernières années, le nom de Syd Mead est apparu aux génériques de "Mission impossible III", "Elysium" et de la très acclamée suite "Blade Runner 2049" sortie en 2017.