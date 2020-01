Feux de forêt en Australie - Les fumées dégagées par les feux de forêt en Australie atteignent la Nouvelle-Zélande

(Belga) Les émanations de fumées des feux de forêt en Australie sont si conséquentes qu'elles atteignent désormais la Nouvelle-Zélande où le ciel de l'île du Sud s'est teinté d'orange le premier jour de l'année.

Des résidents de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande partageaient mercredi des images de leur région embrumée, dans des tons orange et sépia. Les émanations des fumées dégagées par les gigantesques feux de brousse dans le pays voisin se sont déplacées au delà de la mer de Tasman, sur une distance de plus de 4.000 kilomètres. Les feux de brousse australiens, dont les premiers foyers se sont déclarés dès le mois d'octobre, génèrent d'épaisses fumées toxiques qui ont déjà atteint la Nouvelle-Calédonie auparavant et sont visibles sur les images satellite. Le 1er janvier, ce voile était particulièrement dangereux dans la capitale australienne Canberra où les mesures de qualité de l'air étaient 21 fois supérieures au niveau le plus dangereux et la visibilité extrêmement mauvaise. Les fumées sont présentes sur tout le littoral du sud-est du pays, alors que les incendies se concentrent principalement dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria. Une douzaine de personnes ont perdu la vie au cours de cette saison des "bush fires" de l'été austral, particulièrement sévère et précoce cette année. (Belga)