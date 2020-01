Nouvel An - Plus de 180 arrestations et une dizaine de véhicules incendiés à Bruxelles

(Belga) La police a procédé à 154 arrestations administratives ainsi qu'à 27 arrestations judiciaires lors de la nuit du réveillon à Bruxelles, selon le bilan provisoire communiqué à 04h30 par Olivier Slosse, le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, qui coordonne les informations pour les six zones de police. Au total, 11 voitures et un scooter ont été incendiés. Une personne a en outre reçu un coup de couteau à la station Beekkant et ses jours sont en danger.

Deux policiers de la zone Midi ont été légèrement blessés pendant la soirée, mais ils ont pu reprendre leur service après avoir été soignés. Les pompiers sont intervenus pour 75 poubelles en feu et 9 feux d'appartements. Ils dénombrent 16 véhicules endommagés, en ce inclus les véhicules situés à proximité des voitures incendiées. Un balcon s'est également effondré avenue Sleeckx vers 02h00 à Schaerbeek alors que des personnes étaient dessus. Au total, cinq personnes ont été légèrement blessées. (Belga)