Nouvel An - Le 1er jour de l'année 2020 verra naître 392.000 enfants à travers le monde, estime l'Onu

(Belga) Les Nations Unies estiment qu'en ce premier jour de l'an 2020, 392.000 nouveau-nés pousseront leur premier cri dans le monde. Même si l'espérance de vie des enfants s'améliore, l'Onu déplore mercredi qu'ils sont encore trop nombreux à mourir avant l'âge de cinq ans.

En 2018, le nombre de bébés décédés lors de leur premier mois d'existence s'est élevé à 2,5 millions, dont un tiers à leur tout premier jour. La plupart de ces décès étaient évitables, indique l'Unicef. Ces décès au premier mois de vie ont représenté 47% de tous les décès chez les enfants de moins de cinq ans en 2018, contre 40% en 1990. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance appelle à une meilleure protection et davantage de soins pour les mères et leurs nouveau-nés, qui souvent ne sont pas pris en charge par une sage-femme ou des infirmiers équipés et formés, avec des conséquences dévastatrices. Selon l'Unicef, c'est l'Inde qui connaîtra mercredi le plus de naissances (environ 67.385). Viennent ensuite la Chine, avec 46.299 naissances attendues, puis le Nigeria, avec 26.039. Ces pays seront suivis par le Pakistan (16.787 prévues), l'Indonésie (13.020), les USA (10.452), le Congo (10.247) et l'Éthiopie (8.493). (Belga)