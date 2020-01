Prévisions météo: 2020 débute avec de la fraîcheur mais au sec

En ce premier jour de l'an 2020, le temps sera calme et assez beau avec des éclaircies, se développant toutefois après la dissipation de la grisaille matinale. En cours de journée, le ciel se couvrira sur l'ouest, puis le centre. Maxima de 3 à 7 degrés sous un vent généralement faible de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra progressivement abondante mais le temps restera pratiquement sec. Minima de -3 degrés en Haute Ardenne à +3 degrés dans l'ouest. Brumes et brouillard givrants pourront limiter la visibilité, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent deviendra modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi

Demain, les champs nuageux seront bien majoritaires mais le temps restera pratiquement sec. Seules quelques gouttes sont possibles par endroits. Risque de brouillard en Ardenne. Durant la nuit de jeudi à vendredi, une zone de pluie de faible activité transitera progressivement sur le pays.

Maxima entre 3 degrés dans l'est et 9 degrés dans l'ouest. Vent modéré de secteur sud.

Vendredi, le ciel sera très nuageux avec un peu de pluie ou une averse. L'après-midi, quelques éclaircies seront possibles depuis la région côtière. Maxima de 6 à 11 degrés. Vent modéré, et au littoral parfois assez fort, de sud-ouest tournant vers l'ouest et faiblissant en fin de journée.

Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes très nuageuses mais le temps devrait rester sec. Les maxima se situeront entre 2 et 7 degrés.

Dimanche, le temps sera calme avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés.

Lundi aussi, le temps devrait rester sec avec nuages et éclaircies. Les maxima se situeront entre 2 et 8 degrés.

Mardi, une zone de pluie transitera sur la Belgique et le vent se renforcera. Par contre, les températures maximales progresseront pour dépasser par endroits les 10 degrés.