Des singes décèdent à la suite d'un incendie dans un zoo en Allemagne

(Belga) Un important incendie s'est déclaré la nuit du Nouvel an dans l'abri des singes au zoo de Krefeld, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous les pensionnaires qui y séjournaient sont décédés, regrette le zoo.

"Notre plus grande crainte s'est confirmée. Aucun animal dans la maison des singes n'a survécu", ont écrit les responsables sur Facebook. Cet abri accueillait entre autres des Orangs-outans, des Chimpanzés et des Callitrichidae. Le jardin des Gorilles adjacent a été épargné. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Le zoo restera fermé mercredi. (Belga)