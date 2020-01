La nuit de la Saint Sylvestre vire au cauchemar à Charleroi: une fusillade fait deux blessés

Le drame a été évité de peu dans la cité carolo en cette nuit de Saint Sylvestre. Vers 2 heures 30, la Police de Charleroi est avertie qu'une fusillade a lieu au café "Le Ministère", dans la ville basse, à deux pas du Centre commercial "Rive Gauche".

Immédiatement, les équipes d'interventions spéciales du GSA (Groupe de Sécurisation et d’Appui) sont dépêchées sur place et procèdent à l'arrestation du tireur. Les policiers apportent les premiers soins aux deux blessés jusqu'à l'arrivée des médecins et ambulanciers.



©Fabian VH

Les deux victimes ont été touchées au niveau du cou. Elles sont transportées dans les hôpitaux de la région. Leurs jours ne seraient pas en danger. D’après des sources RTLinfo il s’agit d'un règlement de compte.

Un juge d’instruction est descendu sur les lieux de la fusillade.