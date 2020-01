Liège: vitrines saccagées, véhicules brûlés, affrontements avec la police, une soixantaine d'individus perturbent la Saint-Sylvestre

Des débordements ont eu lieu cette nuit dans les quartiers de Bressoux et Droixhe à Liège. "Les esprits se sont échauffés entre 20h et 01h", confirme la porte-parole de la zone de police de Liège.

Des individus ont saccagé de nombreux endroits notamment rue Ernest Marneffe, rue Paul Joseph Carpay et avenue de Nancy. Ils ont jeté des pierres, des pétards et des barrières d’un chantier à proximité. Un abri de bus et la façade d'une librairie ont ainsi été vandalisés. De nombreux véhicules ont également été abîmés.

Policiers et pompiers caillassés

Les individus ont bouté le feu à des poubelles et à deux voitures rue du Moulin. Les policiers et les pompiers intervenus sur place ont été caillassés.

L’arroseuse de la police fédérale est arrivée en renfort pour calmer les esprits, affirme le communiqué des forces de l'ordre. La porte-parole parle d'une soixantaine de malfrats. Une quarantaine de policiers sont intervenus sur le terrain dont des policiers des Zones d’Ans, Secova et Basse-Meuse.

Une enquête judiciaire est en cours pour identifier les auteurs de ces dégradations commises la nuit du réveillon. Une personne a déjà été arrêtée. Le quartier est toujours surveillé. La police invite les personnes ayant subi des dégradations à porter plainte.