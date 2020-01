Le soleil inonde 2020 de ses rayons

(Belga) Après une matinée déjà ensoleillée, le temps restera calme avec de larges éclaircies en cette première journée de l'année. Les maxima atteindront 3 à 7°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Durant l'après-midi, du brouillard et des nuages bas tenaces pourront toutefois se former localement. En soirée et durant la nuit, le ciel se couvrira partout progressivement, avec un risque de brouillard givrant au sud du sillon Sambre et Meuse. Côté mercure, il fera frisquet, les minima oscillant entre -3 et 3 °C. La pluie regagnera déjà du terrain jeudi, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi. Le thermomètre affichera entre 2 et 8°C. Avant un week-end au temps plus sec, la journée de vendredi s'annonce nuageuse et parfois pluvieuse, sous des maxima compris entre 5 et 11°C. (Belga)