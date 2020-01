Nouvel An en Alsace: un homme tué par un pétard, de nombreuses voitures brûlées

La nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée dans le Bas-Rhin, où les pétards ont fait un mort et 50 blessés, tandis que la ville de Strasbourg connaissait un épisode de violences urbaines plus marqué que l'an dernier, avec de nombreux véhicules incendiés.

Malgré la campagne de prévention et les contrôles à la frontière avec l'Allemagne orchestrés par la préfecture et les forces de l'ordre, les pétards ont encore fait de gros dégâts humains cette année.

Un homme de 30 ans a été tué à Haguenau par l'explosion d'un engin de type "mortier", a indiqué la préfecture du Bas-Rhin, soulignant que cet accident s'était déroulé "hors de tout contexte de violence urbaine".

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de ce décès.

Parmi les 50 blessés, souvent touchés aux mains ou aux yeux, figurent 20 mineurs. La plus jeune victime des pétards n'est âgée que de 4 ans, selon le bilan communiqué par la préfecture. Deux personnes garderont des séquelles définitives.

L'an dernier, 57 personnes avaient été blessées par des pétards. Un adolescent de 15 ans et un jeune homme de 20 ans avaient eu des doigts amputés.

En 2012 et 2013, trois personnes étaient mortes lors du réveillon de la Saint-Sylvestre.

La personne tuée en 2013, un entrepreneur de 29 ans, avait été touchée par une fusée qui avait explosé au moment où il se penchait au-dessus d'elle.

En Alsace, le Nouvel An est indissociable du vacarme des pétards, souvent achetés en Allemagne où la législation sur les engins pyrotechniques est plus libérale.

- "Gros calibre" -

Comme les années précédentes, la préfecture du Bas-Rhin a pris un arrêté restreignant l'emploi de ces dispositifs. Il interdisait notamment leur usage et leur transport dans les lieux de grand rassemblement et prohibait fusées, chandelles et bombes de mortier "susceptibles d'être détournés pour un usage à tir tendu vers les personnes ou les biens".

Une campagne de sensibilisation sur les risques encourus a également été organisée dans les collèges, auprès des élèves de 4e.

Policiers et douaniers ont aussi mené des contrôles à la frontière franco-allemande pour faire respecter l'interdiction d'importer des pétards d'Allemagne, sans autorisation formelle des douanes.

Ces opérations ont permis de saisir 416 kg de marchandises, selon la préfecture.

Mardi soir, Robert Hermann, le président (PS) de l'Eurométropole qui réunit Strasbourg et une trentaine de communes voisines, s'est réjoui que "les Allemands commencent à prendre conscience que la vente de pétards en Allemagne provoque des accidents des mains, des accidents des yeux, de la pollution". Il a appelé à un compromis avec Berlin pour interdire au moins la vente des engins de "gros calibre".

A Strasbourg, la nuit de la Saint-Sylvestre a également été marquée par des violences urbaines conséquentes, avec un plus grand nombre de véhicules incendiés que l'année dernière, davantage d'interpellations et des fonctionnaires légèrement blessés, selon une source policière.

La police et la préfecture n'ont cependant pas souhaité préciser le nombre de véhicules incendiés.

Des violences urbaines s'étaient déjà produites dans plusieurs quartiers de Strasbourg le week-end dernier puis dans la nuit de lundi à mardi. Des voitures et des poubelles avaient été incendiées. Pompiers et policiers avaient été visés par des tirs d'artifices.

Le maire socialiste de Strasbourg, Roland Ries, avait lancé lundi sur les réseaux sociaux un appel "au calme et au respect d'autrui".