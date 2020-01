Une trentaine de prêtres tués dans le monde l'an dernier

(Belga) Vingt-neuf missionnaires catholiques ont été tués dans le monde l'an dernier, a indiqué mercredi le portail de l'Église catholique en Flandre, kerknet, sur la base de chiffres fournis par l'agence de presse spécialisée Fides. Le bilan est stable par rapport aux années précédentes, lorsque 30 prêtres avaient été tués en 2018 et 23 en 2017.

L'an dernier, 18 prêtres, un diacre permanent, deux frères laïcs, deux religieuses et six laïcs ont perdu la vie dans leur mission. L'Afrique est pour la deuxième année consécutive le continent le plus dangereux pour les missionnaires catholiques. Douze prêtres, un frère, une sœur et un laïc y ont été tués. Les autres victimes ont été recensées en Amérique, en Asie et une en Europe, au Portugal plus précisément. Les pays les plus meurtriers pour ces prêtres ont été le Nigeria (3), le Burkina Faso (3) et la Colombie. (Belga)