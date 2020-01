Un nouveau logiciel pour repérer les images pédopornographiques pour permettre aux enquêteurs d'agir plus vite

Un logiciel intelligent pour analyser les vidéos pédopornographiques sera prochainement utilisé par l'équipe de police enquêtant sur ces affaires, rapportent jeudi La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws et De Morgen.

L'année dernière, les cinq enquêteurs de la section Child Abuse ont dû visionner 15 000 images. Ce mois-ci, la police lance un test avec un programme qui croise automatiquement de nouvelles images avec du matériel familier provenant de bases de données policières internationales.

Actuellement, les enquêteurs croisent manuellement de nouveaux rapports avec des vidéos et des photos bien connues de la base de données d'Interpol et évaluent l'urgence d'un cas. Grâce aux nouveaux logiciels, l'analyse initiale doit aller plus vite à partir de cette année. Le temps dégagé permettra aux enquêteurs de se consacrer à la localisation des auteurs de pornographie juvénile et de leurs victimes.