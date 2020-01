New Delhi: une usine en feu s'effondre sur les pompiers

Douze personnes, pour la plupart des pompiers, ont été blessées jeudi dans l'effondrement d'une usine en feu à New Delhi, troisième incendie majeur en moins d'un mois dans la capitale indienne, ont indiqué les autorités.

Une personne est en outre restée bloquée dans les décombres de l'usine de batteries sept heures après le lancement de l'alerte en début de matinée, selon un porte-parole des services d'urgence.



Plus de 150 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie qui a provoqué des flammes de plus de 10 mètres de haut jeudi tôt dans la matinée dans une usine du district de Peeragarhi à Delhi. Une explosion à l'arrière du bâtiment a fait s'effondrer la structure, dégageant une fumée toxique.



L'Inde est fréquemment touchée par des incendies de ce genre, dus notamment à un manque de respect des normes de sécurité.



Les services de secours de la mégapole indienne ont été mis en alerte renforcée après plusieurs catastrophes de ce genre au cours des dernières semaines.



Le 9 décembre, 43 personnes ont péri dans l'incendie d'une manufacture, l'un des plus meurtriers de ces dernières décennies dans la capitale indienne. Neuf autres personnes ont perdu la vie dans une autre catastrophe un peu plus tard.