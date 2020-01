C'est le moment de s'offrir un bon repas de fête à petit prix

Les fêtes de fin d'année terminées, c'est le meilleur moment pour profiter d'un repas cinq étoiles avec des produits de fête mais à des prix bradés.

C'est devenu une tradition : la chasse aux bonnes affaires au lendemain des fêtes. Car, dans l'alimentation, on solde aussi. Et certains clients viennent faire des courses spécialement pour ça.

"Le fromage, on aime bien, donc on prend ça un petit peu, de la viande, et on va stocker un petit peu", raconte un client. Un peu plus loin, une dame achète une bûche de Noël à 10,99 euros. "On profite de tout ça. On fait un petit tour après les fêtes pour le déstockage", confie un jeune homme.

-50% sur les huîtres

Quel que soit votre budget, il est possible de se régaler à moindre frais. Franck Philippe, responsable du rayon boucherie, présente ses bonnes affaires : quelques plateaux à -20%. "Nous n'avons pas beaucoup de plateaux en stock pour le moment. Tout s'est bien vendu durant les fêtes de fin d'année", précise-t-il.

Le gibier et les volailles, de moins 20 à 40%, les bûches à moitié prix... même les paniers à huîtres sont bradés.

"Les fêtes sont plus ou moins terminées, il leur reste quatre, cinq jours de date. Autant leur mettre encore une deuxième vie en les vendant aux clients", raconte Cyril Sciuto, poissonnier.



De moins en moins de déstockage après les fêtes de fin d'année

Plateau fondu, boudin, fromage... tout en vente rapide car la date de péremption vient à échéance. Mais les grandes surfaces ont de moins en moins de déstockage après les fêtes de fin d'année. "On a commandé au jour le jour des quantités raisonnables. Du gaspillage alimentaire, je ne vais pas vous dire qu'il y en a pas, il y en a toujours. Mais nous fonctionnons toute l'année avec une association", indique Salvatore Butera, chef de département produits frais.

La majorité des invendus sera donc donnée et redistribuer à des banques alimentaires.