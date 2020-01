Quelque 550.000 voitures neuves immatriculées en 2019

(Belga) L'an dernier, 550.003 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique, soit une infime hausse de 0,07% par rapport à 2018, indiquent jeudi le SPF Mobilité & Transports ainsi que la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac). L'année 2019 se place au 2e rang des meilleures années pour le marché automobile dans le pays, derrière l'exercice 2011, marqué par la fin des primes accordées aux voitures rejetant peu de CO2.

En ce qui concerne les autres véhicules immatriculés, on a enregistré 81.218 nouveaux véhicules utilitaires légers en 2019 (+4,21%) et 1.721 nouveaux véhicules utilitaires lourds de moins de 16 tonnes, comme l'année précédente. Le nombre d'immatriculation de nouveaux utilitaires lourds de plus de 16 tonnes a par contre crû de 7,63%, à 9.789 sur l'année. Une tendance semblable a été notée pour les semi-remorques (9.227, soit +7,14%). L'attrait pour les cyclomoteurs ne s'est pas démenti au cours de l'année, avec 28.543 nouvelles immatriculations (+28,14%). (Belga)