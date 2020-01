Soins de santé, défis de la police et de la migration, la mobilité...: les informateurs royaux ont rencontré patrons et syndicats

Les informateurs royaux, Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez, ont tenu jeudi une réunion avec les représentants du Groupe des Dix, qui rassemble les représentants des employeurs et des travailleurs.



Cette réunion ponctuait une journée au cours de laquelle les présidents du CD&V et du MR ont notamment abordé la problématique des soins de santé avec l'administrateur général de l'INAMI, évoqué les défis de la police et de la migration avec le commissaire général de la police fédérale et le directeur de l'Office des étrangers, ainsi que les questions de mobilité avec les CEO de la SNCB et d'Infrabel.

"Les prochains jours seront mis à profit pour poursuivre les contacts politiques", indiquait-on dans l'entourage des informateurs, qui avaient entamé leur mission le 10 décembre dernier. Le duo doit faire une nouvelle fois rapport au Roi au plus tard le 13 janvier. Après leur premier rapport, MM Bouchez et Coens avaient écarté les deux pistes principalement explorées ces six derniers mois (coalition bourguignonne ou coalition arc-en-ciel), affirmant que la seule solution possible partirait du "centre". Depuis jeudi dernier (26 décembre), ils avaient entamé des consultations de la société civile et d'organes indépendants.