"L'Iran n'a jamais gagné de guerre, ni perdu de négociations"

(Belga) Le président américain Donald Trump a apporté un premier commentaire direct après sa décision de commander un raid aérien sur Bagdad, via un tweet quelque peu énigmatique. "L'Iran n'a jamais gagné de guerre mais n'a non plus jamais perdu de négociations", a écrit M. Trump, sans plus d'explication.

Selon la chaîne CNN, cette remarque pourrait se référer à l'accord sur le nucléaire iranien négocié par son prédécesseur Barack Obama avec Téhéran. L'attaque aérienne menée à proximité de l'aéroport de Bagdad a coûté la vie au général iranien Qassem Soleimani qui dirigeait la Force Qods, une unité d'élite du Corps des gardiens de la révolution iranienne chargée des opérations spéciales à l'étranger. Selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, Soleimani préparait une "action d'envergure" menaçant des "centaines de vies américaines". (Belga)