Cold case à Tirlemont: si vous connaissiez Marcel, disparu depuis plus de 10 ans, prévenez la police

Dans le cadre d’une ancienne disparition, les enquêteurs recherchent des personnes qui auraient connu Marcel Lavalette.

Depuis plus de 10 ans, il est porté disparu. Marcel est de nationalité française et avait 41 ans lors de sa disparition. Il a séjourné à Tirlemont dans le courant de l’année 2006.

Les services de police demande à toute personne qui aurait fréquenté ou qui aurait des informations sur Marcel LAVALETTE de prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant Marcel, vous pouvez contacter la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu