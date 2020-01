Météo - Un temps généralement sec pour conclure les vacances de Noël

(Belga) Samedi matin, l'Institut Royal Météorologique (IRM) prévoit la présence de nuages bas en Ardenne où ils limiteront parfois la visibilité. Ailleurs, les éclaircies seront plus larges. L'après­ midi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux partout. Quelques ondées seront possibles dans les régions proches de la frontière avec les Pays­-Bas ainsi qu'en Ardenne. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes­ Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré, et à la côte assez fort, s'orientant au secteur ouest à nord­ ouest.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les champs nuageux resteront généralement nombreux, mais des ouvertures transitoires interviendront parfois sur l'ouest et le centre du pays. En Ardenne, les nuages bas seront par contre tenaces et donneront parfois lieu à des visibilités réduites et/ ou quelques faibles précipitations. Les minima se situeront entre 1 et 5 degrés dans l'intérieur des terres et de 6 degrés à la côte. Le vent deviendra faible à modéré. Dimanche, l'anticyclone sur les Alpes conduira à une stabilisation de l'atmosphère. Le temps sera alors calme et sec avec peu d'éclaircies. Les maxima se situeront autour de 6 degrés sur le centre du pays, sous un vent faible à modéré de secteur sud­ ouest. La journée de lundi pourrait débuter sous la grisaille par endroits mais le temps deviendra ensuite assez ensoleillé sur la plupart des régions.