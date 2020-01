Raid américain à Bagdad - Pompeo reproche aux Européens de ne pas avoir été "utiles"

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a reproché aux Européens de ne pas avoir été "aussi utiles" qu'ils auraient dû l'être aux dans l'affaire du général iranien Qassem Soleiman tué lors d'un raid en Irak.

Dans une interview vendredi à la chaîne de télévision Fox News, M. Pompeo a expliqué avoir été en contact téléphonique avec des dirigeants du monde entier pour évoquer avec eux cette attaque qui a provoqué la fureur des Iraniens. "J'ai parlé à nos partenaires dans la région pour leur expliquer ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions, et pour leur demander leur assistance. Tous ont été fantastiques", a-t-il dit. "Mais mes discussions avec nos partenaires dans d'autres endroits n'ont pas été aussi bonnes. Franchement, les Européens n'ont pas été aussi utiles que j'aurais espéré qu'elles le soient", a-t-il ajouté. Selon lui, "les Britanniques, les Français, les Allemands, tous doivent comprendre que ce que nous avons fait, ce que les Américains ont fait, a permis également de sauver des vies en Europe". "C'était une bonne chose pour le monde entier et nous appelons chacun dans le monde à soutenir l'action des Etats-Unis pour faire en sorte que la République islamique d'Iran se comporte simplement comme une nation normale", a poursuivi M. Pompeo. Washington a assuré que le général Soleimani était en train de préparer des "actions violentes" visant notamment des Américains. Homme-clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, il a été tué, ainsi qu'un haut responsable irakien pro-iranien, lors d'une attaque menée par un drone américain près de l'aéroport de Bagdad. A l'exception notable d'Israël qui a apporté son soutien aux Américains, la majorité des dirigeants mondiaux, notamment les Européens, ont fait part de leur inquiétude après cette attaque, appelant à "la retenue" et à la "désescalade". (Belga)