Les motards "Punishers" débarquent à Charleroi les bras tatoués… et chargés de cadeaux pour les plus démunis (photos)

Ils ont un look plutôt patibulaire pourtant ils viennent de prouver qu’ils ont un cœur énorme. Ce samedi matin un cortège de motos rutilantes arrivent à Gilly et se gare juste devant l’ASBL Faim et Froid. Le groupe précède une camionnette remplie de vêtements et de jouets qu’ils viennent livrer à destination des plus démunis.



Jack est membre des "Punishers Blackhills" comme les autres, durant toute l’année, il collecte le maximum de biens afin de redistribuer l’ensemble, il explique à RTL INFO: "Punisher LEMC c’est le nom international, nous avons plus de 170 clubs dans le monde entier. Exclusivement composé de flics, pompiers, ambulanciers et militaires. Nous sommes tous tournés vers le caritatif. C’est extrêmement important pour nous d’apporter notre aide en cette période de nouvelle année."

Une opération qui a porté ses fruits car c’est plus de 6 mètres cube de vêtements et de jouets qui ont été livrés ce matin à l’ASBL Faim et Froid.