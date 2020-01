Ski de fond: Klaebo et Lampic gagnent encore, suspense total au classement du Tour de ski

Comme sur le premier sprint du Tour de ski (sept courses en neuf jours) disputé dimanche dernier, la Slovène Anamarija Lampic et le Norvégien Johannes Klaebo ont dominé la concurrence samedi, alors que les écarts au général restent serrés avant la dernière étape dimanche.

Anamarija Lampic, une seule victoire en Coupe du monde avant le Tour de ski, avait créé la surprise dimanche dernier en remportant le sprint "libre". Elle a confirmé sa bonne forme en remportant samedi le sprint "classique" devant la Norvégienne Astrid Jacobsen et l'Américaine Jessica Diggins.

Au classement général les positions se sont resserrées et Astrid Jacobsen s'est rapprochée à seulement trois secondes de la grande favorite, sa compatriote Therese Johaug. La Russe Natalia Nepryaeva (à 14 secondes) et la tenante du titre norvégienne Ingvild Oestberg (à 23 secondes) restent en embuscade avant la dernière course dimanche: une mass start de 10 km qui se termine par la terrible montée de l'Alpe Cemis (3,6 km à 11,5% de moyenne) à Val di Fiemme (Italie).

Sur le format explosif du sprint (qualifications puis des courses à élimination directe où six skieurs s'affrontent pour deux places au tour suivant sur un parcours de 1.500 m), le Norvégien Klaebo est resté intouchable samedi. Il a dominé en finale ses deux concurrents pour la victoire au classement général, les Russes Sergey Ustiugov et Alexander Bolshunov.

Grâce à sa 20e victoire en Coupe du monde sur ce format, Klaebo (23 ans), tenant du titre du Tour de ski et du gros Globe de cristal, a repris la tête du général pour une seconde devant Bolshunov et 15 secondes devant Ustiugov, laissant un suspense total avant la mass start dimanche.

Classement général du du Tour de ski après six manches sur sept:

Dames

1. Therese Johaug (NOR) en 1h53:57.

2. Astrid Jacobsen (NOR) à 3 sec

3. Natalia Nepryaeva (RUS) à 14.

...

24. Delphine Claudel (FRA) à 6:54.

Messieurs

1. Johannes Klaebo (NOR) en 2h26:59.

2. Alexander Bolshunov (RUS) à 1 sec

3. Sergey Ustiugov (RUS) à 15.

...

20. Maurice Manificat (FRA) à 5:06.