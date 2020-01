Le film "Werk ohne Autor" sacré par l'Union de la critique de cinéma

(Belga) Le film "Werk ohne Autor" (Never Look Away) du réalisateur germano-autrichien Florian Henckel von Donnersmarck a reçu le Grand Prix 2020 de l'Union de la Critique de Cinéma (UCC), a annoncé samedi cette dernière. Le long métrage a notamment été récompensé pour "sa grandiose épopée historique au cœur de l'Allemagne du 20e siècle, et la place de l'art dans les bouleversements idéologiques de cette période troublée", a souligné l'UCC dans un communiqué.

Parmi les finalistes du Grand prix 2020 figuraient également Joker" de Todd Phillips, "Marriage Story" de Noah Baumbach, "Les Misérables" de Ladj Ly et "Parasite" de Bong Joon-ho. Le Grand Prix de l'UCC entend distinguer le film sorti l'année précédente "ayant le plus contribué à l'enrichissement et au rayonnement de l'art cinématographique". Créée en 1954, l'UCC regroupe de nombreux critiques de cinéma francophones et néerlandophones et a primé ces dernières années des films tels que 'Cold War' de Pawel Pawlikowski, 'Loveless' d'Andreï Zviaguintsev, 'Carol' de Todd Haynes ou encore 'Son of Saul' de László Nemes. Mi-décembre, l'UCC avait attribué le Prix Cavens 2019, qui récompense la meilleure production belge de l'année, à "Nuestras Madres" du réalisateur belgo-guatémaltèque César Diaz. (Belga)