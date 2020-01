Les dix plus grandes fortunes mondiales ont vu leurs richesses presque tripler en dix ans: comment?

Dans le monde, les dix plus grandes fortunes ont vu leurs richesses presque tripler en dix ans: elles sont passées de 300 milliards à plus de 820 milliards de dollars. Mais comment?

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, Bill Gates, créateur de Microsoft ou encore Mark Zuckerberg, à l’origine de Facebook: ils font tous partie des dix premières fortunes mondiales.

Les marchés ont donné énormément de valeur à certaines de ces entreprises, même quand elles n'étaient pas nécessairement rentables

Leur richesse, ils la doivent d’abord à une idée originale. "Des nouveaux concepts, des nouveaux services. Le commerce en ligne, le réseau social… Forcément, ce sont des concepts qui n'existaient tout simplement pas il y a vingt ans. Aujourd'hui ils ont pris une place prépondérante dans l'économie et l'acteur dominant dans ces secteurs, forcément on lui attribue une valeur qui est énorme", explique Philippe Ledent, économiste.

Si on additionne les fortunes des dix personnalités les plus riches au monde, on remarque que cette masse d'argent a presque triplé: elle est passée de 300 milliards de dollars à près de 900 milliards au total.

Un succès qui s’explique par les cours de la Bourse. "Sur les dix dernières années, c'est vrai que les marchés ont donné énormément de valeur à certaines de ces entreprises, même quand elles n'étaient pas nécessairement rentables", indique Philippe Ledent.

Optimisation fiscale... et évasion fiscale?

Autre explication à cette richesse qui a triplé: l’optimisation fiscale, ce qui est légal, mais aussi l’évasion fiscale, qui est quant à elle illégale. "Il y a une ingénierie fiscale qui permet d'accumuler davantage de profits. Donc ce n'est pas nécessairement que les politiques sont complices de ces systèmes, mais ils n'ont pas nécessairement toujours la législation qui permet de contrer ce type d'entreprises", confie l'économiste Philippe Ledent.

Les grandes fortunes se portent donc bien. Un dernier chiffre : 26 personnes dans le monde possèdent toujours autant de richesses que la moitié de l’humanité.