Les Belges à l'étranger - Manchester City assure sans De Bruyne en FA Cup, Praet qualifié, Dendoncker en replay

Manchester City a finalement accédé aux 16es de finale de FA Cup samedi en battant Port Vale (D4) 4 buts à 1. Les 'Citizens' ont fait reposer plusieurs titulaires, dont Kevin De Bruyne, mais disposaient d'un onze de base tout de même très compétitif. Les buts de Zinchenko (19e), Agüero (42e), Harwood-Bellis (58e) et de Phil Foden ont permis aux mancuniens de s'imposer aisément.

Également engagé sur le coup de 18h30, Leicester City s'est débarrassé de Wigan (D2) sur le score de 2-0. Récemment mis de côté en championnat, Dennis Praet était de retour dans le groupe et dans le onze de base dans cette rencontre décidée par un but contre son camp de Pearce (19e) et un goal de Barnes (40e). Youri Tielemans ne figurait pas sur la feuille de match. Enfin, Wolverhampton et Manchester United se sont quittés sur un partage 0-0 et devront rejouer en 'replay' pour accéder aux 16es. Leander Dendoncker a disputé toute la rencontre dans la défense des Wolves. La rencontre s'est animée en deuxième période avec notamment une frappe sur le cadre de part et d'autre.